Waterdrop® już dostępny w sieciach Decathlon, Carrefour, Rossmann i Empik – austriacka marka rozwija dystrybucję w Polsce
Waterdrop® rozwija swoją dostępność na polskim rynku. Charakterystyczne smakowe kapsułki rozpuszczalne w wodzie – Microdrinki – są już dostępne w sieci Decathlon, hipermarketach Carrefour i drogeriach Rossmann, a także salonach Empik, Relay oraz InMedio. Waterdrop® jest również dostępny w sklepach online gemini.pl, strefatenisa.pl i sportano.pl. Marka nie zwalnia i planuje dalszą ekspansję w Polsce.
2025-10-07, 12:08

Waterdrop® umacnia obecność na polskim rynku

Oferta austriackiej marki Waterdrop® do niedawna dla polskich konsumentów dostępna była wyłącznie w sklepie waterdrop.pl, jednak teraz rozpuszczalne w wodzie smakowe kapsułki Microdrink są też dostępne w około 200 hipermarketach Carrefour, 250 drogeriach Rossmann, a także 50 salonach Empik w całej Polsce. Produkty Waterdrop® można znaleźć również w ofercie punktów sprzedaży grupy Lagardère – kioskach Relay oraz InMedio. Dodatkowo w wybranych 80 hipermarketach Carrefour dostępne są także wielorazowe butelki Waterdrop® – szklane oraz stalowe. Oferta marki pojawiła się ostatnio także w wybranych sklepach Decathlon oraz na decathlon.pl.

Polscy konsumenci przyjęli ofertę stacjonarną Waterdrop® ze sporym zainteresowaniem, a najlepiej sprzedającymi się smakami Microdrinków okazały się czarna porzeczka, malina, cytryna oraz brzoskwinia – mówi Kateřina Navrátilová, Managing Director Waterdrop® CEE. – Cieszymy się, że nasze flagowe produkty cieszą się popularnością w Polsce i planujemy stale poszerzać ofertę punktów stacjonarnych oraz trafiać do kolejnych sklepów i sieci.

Ekspansja marki w kanale e-commerce

Produkty Waterdrop® od niedawna są także dostępne w polskich sklepach internetowych gemini.pl, strefatenisa.pl oraz sportano.pl. Waterdrop® jest obecny na polskim rynku od 2020 roku. Austriacka marka promuje korzystanie z butelek wielokrotnego użytku i edukuje w zakresie prawidłowego nawodnienia. Rozpuszczalne w wodzie kapsułki smakowe Microdrink stanowią alternatywę dla napojów w jednorazowych opakowaniach z plastiku, które zanieczyszczają środowisko. Obecnie Waterdrop® dostępny jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Ambasadorami oraz inwestorami marki są m.in. Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie. 

